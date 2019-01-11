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Штурмували Зеленського? Поліція заявила про напад на офіс у Києві

7.5тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 11 січня, в Києві невідомі влаштували штурм офісної будівлі одного з підрозділів Національної поліції України.

Про конфлікт, що трапився на вулиці Великій Васильківській, повідомили в Facebook ГУ Нацполіції в Києві. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Невідомі особи перешкоджали доступу правоохоронців до робочих місць, а потім десять осіб доставили в управління поліції. Наразі ситуація спокійна", – сказано в повідомленні.

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Штурмували Зеленського? Поліція заявила про напад на офіс у Києві

Інформатор

Штурмували Зеленського? Поліція заявила про напад на офіс у Києві

Інформатор

На виклик прибули співробітники патрульної служби, які зафіксували наявність у однієї зі сторін конфлікту документів на офіс.

Відзначається, що почалося все зі словесної перепалки, а далі люди в цивільному спробували відкрито напасти на співробітників Нацполіції. У відповідь на це був застосований газ.

Штурмували Зеленського? Поліція заявила про напад на офіс у Києві

Інформатор

Штурмували Зеленського? Поліція заявила про напад на офіс у Києві

Інформатор

Штурмували Зеленського? Поліція заявила про напад на офіс у Києві

Інформатор

Як уточнює "Інформатор", після цього під офісом зібралося близько 40 осіб спортивної статури, які були налаштовані агресивно.

Примітно, що в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що приміщення, яке опинилося в центрі конфлікту, належить шоумену Володимиру Зеленському, проте в поліції цю інформацію спростували.

Зокрема, "Телеканал 24" пише, що власниками офісу є дружина Зеленського Олена і один із продюсерів "95 Кварталу" Сергій Шефір.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Comments.UA

Повідомляється, що це підтвердив співробітник фірми, яка розташовується в будівлі. "Цей офіс спірний, справа в судах, але Зеленський спільно з національною поліцією його штурмують. Існує таке собі товариство, яке має першочергове право купівлі офісу, його інтереси порушили, і тепер компанія судиться в Печерському суді", – заявив чоловік.

Офіційного підтвердження дані про власників офісу поки не отримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за кілька місяців викрали двох чоловіків. В обох випадках фігурував один і той же автомобіль.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
1."неизвестные устроили штурм офисного здания одного из подразделений Национальной полиции Украины", т.е. 2 стороны - НПУ и неизвестные. 2."...сотрудники патрульной службы, которые зафиксировали наличие у одной из сторон конфликта документов на офис." Интересно, у какой из сторон - у НПУ или неизвестных? 3."...помещение, которое оказалось в центре конфликта, принадлежит шоумену Владимиру Зеленскому". О как! Таки рассмешили комика! Интересно, писатель - не читатель? Вроде как праздники кончились. Бодун должен был бы испариться.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Совсем эти полициянты оборзели!
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