Штурмували Зеленського? Поліція заявила про напад на офіс у Києві

У п'ятницю, 11 січня, в Києві невідомі влаштували штурм офісної будівлі одного з підрозділів Національної поліції України.

Про конфлікт, що трапився на вулиці Великій Васильківській, повідомили в Facebook ГУ Нацполіції в Києві. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Невідомі особи перешкоджали доступу правоохоронців до робочих місць, а потім десять осіб доставили в управління поліції. Наразі ситуація спокійна", – сказано в повідомленні.

Інформатор

Інформатор

На виклик прибули співробітники патрульної служби, які зафіксували наявність у однієї зі сторін конфлікту документів на офіс.

Відзначається, що почалося все зі словесної перепалки, а далі люди в цивільному спробували відкрито напасти на співробітників Нацполіції. У відповідь на це був застосований газ.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Як уточнює "Інформатор", після цього під офісом зібралося близько 40 осіб спортивної статури, які були налаштовані агресивно.

Примітно, що в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що приміщення, яке опинилося в центрі конфлікту, належить шоумену Володимиру Зеленському, проте в поліції цю інформацію спростували.

Зокрема, "Телеканал 24" пише, що власниками офісу є дружина Зеленського Олена і один із продюсерів "95 Кварталу" Сергій Шефір.

Володимир Зеленський Comments.UA

Повідомляється, що це підтвердив співробітник фірми, яка розташовується в будівлі. "Цей офіс спірний, справа в судах, але Зеленський спільно з національною поліцією його штурмують. Існує таке собі товариство, яке має першочергове право купівлі офісу, його інтереси порушили, і тепер компанія судиться в Печерському суді", – заявив чоловік.

Офіційного підтвердження дані про власників офісу поки не отримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за кілька місяців викрали двох чоловіків. В обох випадках фігурував один і той же автомобіль.

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