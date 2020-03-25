Штрафувати порушників і стримувати ціни: Кличко розповів, як пережити карантин

Посилення відповідальності за порушення обмежувальних заходів, введених на час карантину, та контроль держави за недопущенням спекулятивних цін на товари першої необхідності – важливий крок у подоланні пандемії коронавірусу в Україні. І київська влада ініціює перехід до більш жорстких карантинних заходів. Про це під час онлайн-пресконференції заявив мер Києва Віталій Кличко.

Віталій Кличко

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Зокрема, на думку міського голови, слід посилити штрафні санкції щодо порушників запроваджених обмежень та рекомендацій.

"Вірус поширюється. Єдиний шанс зупинити його – максимально обмежити контакти між людьми. Максимально дотримуватися запроваджених заходів і рекомендацій! Я звертаюся до МВС та контролюючих органів пильно виявляти порушників, складати протоколи і штрафувати. Якщо в когось самого не вистачає розуму і свідомості, нехай так зрозуміє! І не наражає на небезпеку людей навколо", - наголосив Кличко.

Крім того, на думку мера Києва, держава зобов’язана забезпечити контроль за цінами на ліки та продукти – з тим, аби не допустити їх необгрунтованого підвищення. З подібною пропозицією київська влада також звернулася до центральних органів влади.

"Я спрямував звернення до Кабміну - забезпечити контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари. Згідно з ухваленим парламентом Законом, уряд має сьогодні таку компетенцію. І повинен вжити всіх заходів для недопущення в столиці та в Україні підняття цін на товари суб'єктами господарювання. А, зокрема, і на наступний перелік товарів: цукор, сіль, борошно, чай, соняшникова олія, вершкове масло, гречка, рис, макаронні вироби, вода питна, консерви тривалого зберігання. Та інші товари, що користуються найбільшим попитом у людей", - підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла до 31 особи. Напередодні ввечері Державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" підтвердила ще 3 нових випадки захворювання на коронавірус у Києві. Ще 30 зразків перевіряються.

Всі троє киян, що захворіли - чоловiки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один - 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, - 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ.

Загалом 21 мешканець Києва з тих, у кого підтвердився діагноз COVID-19, перебуває у лікарні, 10 лікуються вдома на самоізоляції. Переважна кількість госпіталізованих киян отримують допомогу в Олександрівській лікарні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram