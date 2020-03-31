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31 березня • оновлено в 15:01
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Штрафи і кримінальна відповідальність: Кличко розповів, як каратимуть порушників карантину

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У Києві запрацював спеціальний моніторинговий центр для контролю за дотриманням киянами правил самоізоляції. Фахівці центру відслідковуватимуть, як дотримуються карантину хворі на легку форму COVID-19 та кияни, що нещодавно повернулися додому з-за кордону.

Про це розповів Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн пресконференції.

"Ми створили в Києві моніторинговий центр за контролем дотримання самоізоляції хворими в легкій формі, що лікуються вдома та контактерами з хворими. А також - правил обсервації людьми, які повернулися з країн, де зафіксовані випадки COVID-19. Моніторинговий центр вже працює над збором інформації від: сімейних лікарів, "Київського лабораторного центру МОЗ України", Державної прикордонної служби, Головного управлінням нацполіції, інших служб, від мешканців міста. Ми створюємо єдину базу, щоб більш ретельно контролювати можливі шляхи розповсюдження вірусу", - сказав Кличко.

За словами мера, на сьогодні центр отримав інформацію про:

- 37 тисяч киян, які перетнули державний кордон з 11 березня цього року;

- про 435 киян, які є контактерами з хворими;

- та 107 підтверджених хворих. Частина з яких лікується вдома на самоізоляції.

"Моніторинговий центр не тільки збирає інформацію. А й контролюватиме дотримання режиму самоізоляції. Та допомагатиме тим, хто ізолювався, вчасно отримати необхідну медичну допомогу. Підкреслю. Моніторинг розпочався", - наголосив мер Києва.

Він також повідомив про те, як будуть карати за порушення режиму карантину, самоізоляції або обсервації. Перше порушення каратиметься штрафом у розмірі 17 тисяч гривень, друге - 34 тисячі. Злісні порушники, які порушили вимоги карантину три і більше разів, притягуватимуться до кримінальної відповідальності.

"Кияни теж мають долучатися. І надавати інформацію про відомі їм випадки захворювань чи людей, які контактували з потенційно хворими. Це непроста робота. Але тільки об’єднавши зусилля ми зможемо локалізувати і зупинити розповсюдження вірусу", - підкреслив Віталій Кличко.

Також мер відповів на запитання журналістів, щодо санкцій стосовно тих, хто в умовах обмежувальних заходів влаштовує пікніки.

"Я переконаний, якщо люди не розуміють слів і пояснень, не дотримуються правил – вони повинні за це платити! Поки на тих, хто влаштовує масові гулянки в парках та зонах відпочинку, має складати протоколи поліція. Зараз вже підключаються комунальні служби – працівники благоустрою, муніципальна охорона та інші служби. Вони складатимуть протоколи і виписуватимуть штрафи від 1 700 до 3 400 гривень за порушення правил благоустрою тим, до кого не дійшло, що в місті запроваджені обмеження", - підкреслив Віталій Кличко.

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Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Теги
карантин штрафы
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