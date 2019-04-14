Схопив і потягнув: у Києві дівчину зґвалтували під власним будинком

У Києві в ніч на 14 квітня в Києві за адресою вулиця Озерна, 20 невідомий чоловік зґвалтував 21-річну дівчину.

Після скоєння злочину винуватець зник ще до прибуття поліції, передає "Інформатор". Як з'ясувалося, потерпіла проживає якраз у тому будинку, біля якого на неї напали.

За її розповіддю, вона поверталася близько півночі додому. Чоловік схопив її і затягнув за гаражі, де і зґвалтував.

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Після інциденту дівчина не подзвонила в поліцію, правоохоронців викликала її подруга.

Після прибуття копів і медиків постраждалу госпіталізували в лікарню для проведення експертиз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Оболоні двоє чоловіків під впливом алкоголю зґвалтували дівчину.

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