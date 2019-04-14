|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Новини Києва

Схопив і потягнув: у Києві дівчину зґвалтували під власним будинком

8.1тЧитати матеріал російською

У Києві в ніч на 14 квітня в Києві за адресою вулиця Озерна, 20 невідомий чоловік зґвалтував 21-річну дівчину.

Після скоєння злочину винуватець зник ще до прибуття поліції, передає "Інформатор". Як з'ясувалося, потерпіла проживає якраз у тому будинку, біля якого на неї напали.

За її розповіддю, вона поверталася близько півночі додому. Чоловік схопив її і затягнув за гаражі, де і зґвалтував.

Новини
У Росії підлітки з

ґвалтували однокурсника шваброю: хлопець ледь вижив

Схопив і потягнув: у Києві дівчину зґвалтували під власним будинком

"Інформатор"

Після інциденту дівчина не подзвонила в поліцію, правоохоронців викликала її подруга.

Після прибуття копів і медиків постраждалу госпіталізували в лікарню для проведення експертиз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Оболоні двоє чоловіків під впливом алкоголю зґвалтували дівчину.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
24
3
Смішно
4
Цікаво
17
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки