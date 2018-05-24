"Вимагають заплатити": туристів з США налякали шахраями в Києві

Посольство США в Україні попередило іноземних туристів про ризик шахрайства під час проведення фіналу Ліги чемпіонів в Києві.

Поширеними схемами є крадіжки кредитних карт і готівки, а також афера з "втраченими грошима", повідомили в прес-службі Посольства США в Україні.

"Жертва піднімає нібито загублений гаманець, а потім її звинувачують в тому, що вона його вкрала і вимагають заплатити", - розповіли в посольстві.

Також туристів попередили про випадки додавання психотропних речовин в напої з метою подальшого пограбування.

Щоб уникнути нападу зловмисників, іноземним гостям порадили остерігатися масових демонстрацій, не показувати дорогі прикраси і годинники, а також поводитися стримано.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві орудує дует шахраїв, які обманним шляхом виманюють гроші. Один прикидається, що знайшов чиїсь гроші і пропонує їх розділити з випадковим перехожим, а інший стверджує, що це він їх втратив.