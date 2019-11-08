"Село з людини не вивезти": в центрі Києва знайшли нову жахливу надбудову

У центрі Києва, недалеко від Кабінету Міністрів, виявили нову будівлю, зовнішній вигляд якої зіпсувала сумнівного вигляду надбудова.

Відповідне фото в Facebook опублікував ексзаступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко, зазначивши, що будівництво, найімовірніше, не завершене.

"50 метрів від кабміну, гарна надбудова. І, по ходу, будуть далі будувати. Людину із села вивезти можна, село з людини ніколи", – прокоментував він знімок.

Надбудова над будівлею в центрі Києва ФБ Руслана Крамаренко

У коментарях користувачі висміяли такий "дизайнерський підхід", порівнявши спорудження з кіоском.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше на одному з будинків на Майдані Незалежності киянин зробив надбудову, яка знівечила будинок і викликала дискусію в мережі;

також на вулиці Антоновича на верхньому поверсі однієї з багатоповерхівок спорудили безглузду прибудову у вигляді балкона.

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