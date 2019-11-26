"Щасливчик!" З'явилося фото учасника жахливої ДТП із Кулебою

У мережі показали фото 21-річного хлопця, який у Києві потрапив у ДТП разом із Уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою.

Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook блогер Назар Приходько. "Хлопцеві 21 рік (1998 р.н.), він з Гатного Києво-Святошинського району Київської області і звуть його "П...". Все", – написав він.

За словами Приходька, крім того, хлопець – щасливчик, так як якби не було на тому перехресті камер стеження, винуватцем аварії могли визнати саме його.

ДТП з Миколою Кулебою

Крім того, стало відомо, що кілька адвокатів вже запропонували свою юридичну допомогу хлопцеві.

Хлопець, який потрапив у ДТП разом із Кулебою Facebook Назара Приходько

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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