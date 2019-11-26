"Щасливчик!" З'явилося фото учасника жахливої ДТП із Кулебою

У мережі показали фото 21-річного хлопця, який у Києві потрапив у ДТП разом із Уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою.
Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook блогер Назар Приходько. "Хлопцеві 21 рік (1998 р.н.), він з Гатного Києво-Святошинського району Київської області і звуть його "П...". Все", – написав він.
За словами Приходька, крім того, хлопець – щасливчик, так як якби не було на тому перехресті камер стеження, винуватцем аварії могли визнати саме його.
ДТП з Миколою Кулебою
Крім того, стало відомо, що кілька адвокатів вже запропонували свою юридичну допомогу хлопцеві.
Хлопець, який потрапив у ДТП разом із Кулебою
Facebook Назара Приходько
Як повідомляв OBOZREVATEL,
ДТП з уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою потрапила на камери відеоспостереження.
На кадрах знято зіткнення мікроавтобуса та автомобіля Toyota. Легковий автомобіль, у якому перебував чиновник зі своїми дітьми, після удару врізався у відбійник.
У мережі припустили, що аварія трапилася через неуважність політика. Попередньо, він поїхав на червоний сигнал світлофора.
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