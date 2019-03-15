Розбита голова, зламана щелепа. Через 2 гривні водій по-звірячому побив пасажира у Києві

Водій маршрутки №825 Київ-Боярка жорстоко побив пасажира за те, що той попросив у нього здачу. У чоловіка важкі травми і має бути дорога операція. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Ніхто не заступився

Роман Недзвецький повертався додому з роботи ввечері 7 березня. За словами його дружини Олени Сопенко, чоловік сів у маршрутку №825 у Чабанах, і йому треба було доїхати додому в Боярку.

"Він передав водієві 15 грн, а сам проїзд коштує 13 грн. Але здачу йому так ніхто і не передав. Маршрутка була повною, він був на задньому майданчику. Спочатку він крикнув водієві, що здачу не передали, але відповіді не було. Тоді він пробрався ближче і ще раз сказав, що здачі не дали. На що водій перестрибнув зі свого місця у салон, відчинив двері і виштовхав чоловіка на зупинку у Віті Поштовій. Роман впав і вдарився головою об бордюр. Водій же почав бити його ногами. Потім застрибнув назад і поїхав. Ніхто з пасажирів не заступився", — розповіла OBOZREVATEL Олена.

Маршрутка №825 Факти

Роман Недзвецький Київ оперативний

Романа забрали в лікарню, спочатку він був у Боярській лікарні, за кілька днів його перевели в обласну. У нього відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом щелепи у трьох місцях, зламаний ніс. У вівторок, 19 березня, на нього чекає операція.

"Вставлятимуть сім титанових пластин, сама операція коштує 18 тисяч гривень, це без лікування", — каже дружина потерпілого.

Діагноз лікарів

Водія шукають

Правоохоронці приїхали в лікарню у день нападу і взяли заяву. Вдалося запам'ятати і номер маршрутки АА 1283 АА.

"Наступного дня ми поїхали в депо цього перевізника. Говорили з диспетчерами, вони пообіцяли з'ясувати. Але так і не передзвонили. Коли ми з ними зв'язалися, вони сказали: "А хто ж зізнається". І на цьому поки все", — скаржиться Олена.

У прес-службі поліції Київської області кажуть, що справу вже внесли до ЄРДР за ст. 122 "умисне завдавання тілесних ушкоджень середньої тяжкості" КК України.

"Зараз поліція встановлює обставини події. Є свідок, який дзвонив на 102 і сказав, що трапилося. Буде проведена судово-медична експертиза, яка встановить, внаслідок чого були отримані такі травми: від падіння, від ударів тощо. Також буде проведене впізнання. Особа водія поки не встановлена, ми шукаємо", — сказав OBOZREVATEL спікер Микола Жукович.

Сам Роман почувається погано, насилу говорить, бо у нього дуже болить голова.

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