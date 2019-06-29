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Різали і стріляли: в ресторані Києва влаштували масову криваву бійку

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В Оболонському районі Києва в ресторані "Каспій" трапився конфлікт, який переріс у масову бійку зі стріляниною і ножами. Кількох відвідувачів забризкали газовим балончиком, а одному чоловікові вистрелили в ногу.

Як повідомляє "Інформатор", нападники зникли, а поліція оголосила в місті план "Сирена" (щоб переглянути фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Один із відвідувачів ресторану розповів виданню, що бійка зав'язалася на танцполі – посварилися двоє чоловіків, один з яких, дістав ніж. Відпочивальники тут же повалили його на підлогу і вивели на вулицю. Але через 15 хвилин агресор повернувся з чотирма товаришами.

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Повідомляється, що молоді люди забігли всередину і почали нападати на відвідувачів ресторану. Вони застосовували газові балончики і зброю. Під час бійки в закладі перебували діти. Після цього чоловіки кавказької зовнішності сіли в чорний Seat і зникли.

Місце події

Місце події

Інформатор

Місце події

Місце події

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня в центрі Києва трапилася масова бійка за участю 15 осіб. Вони напали на правоохоронців, коли ті спробували розняти порушників.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
бійка
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