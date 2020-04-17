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17 квітня • оновлено в 22:55
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Рівень забруднення повітря у Києві різко збільшився: місто знову очолило світовий антирейтинг

4.8т
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Станом на 22:00 п’ятниці, 17 квітня, Київ повернувся на перше місце в списку міст із найбільш забрудненим повітрям. Індекс забруднення становить 324 пункти.

Про це свідчать дані порталу iqair, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу. 324 пункти свідчать про дуже високий рівень небезпеки при нормі в 50 пунктів.

Столиця України обійшла міста Китаю, Таїланду та інших країн. Зазначимо, ще вранці цей показник забруднення повітря становив 169 пунктів.

Рівень забруднення повітря у Києві різко збільшився: місто знову очолило світовий антирейтинг

Примітно, що вранці 17 квітня місто знову накрили хмари пилюки та незрозумілого диму. З'явилися моторошні фото.

Нагадаємо, столиця вперше очолила антирейтинг 16 квітня після пожеж у Чорнобильській зоні відчуження та масштабної піщаної бурі.

Рівень забруднення повітря у Києві різко збільшився: місто знову очолило світовий антирейтинг

slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Педалик сказал - усе хорошо, все в норме и под его личным контролем
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