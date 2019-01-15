Раптово накинулися і повалили: в метро Києва діти по-звірячому побили чоловіка

У Києві група школярів жорстоко побила чоловіка поблизу ТРЦ "Гулівер" біля входу на станцію метро "Палац Спорту".

Про те, що трапилося, написала в Facebook мешканка столиці Ілона Силенко, яка не тільки стала свідком нападу, а й отримала тілесні ушкодження і словесні погрози на свою адресу. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Приблизно о 20:00-20:10 ці нелюди компанією з 10-15 чоловік побігли за чоловіком на моїх очах і, збивши його з ніг, почали по-звірячому бити ногами по печінці, голові. Я почала просити, щоб зупинилися, на що дівчата кинулися і почали намагатися бити мене", – написала вона.

Facebook Ілона Силенко

Facebook Ілона Силенко

Facebook Ілона Силенко

Жінка звернулася із заявою до поліції за фактом нападу і попросила допомоги у киян, які можуть впізнати підлітків на фотографіях. За словами Силенко, подібним чином школярі "розважалися". "Коментар чергового по станції на мою заяву – вони ж діти", – в подиві написала киянка.

Facebook Ілона Силенко

Відзначається, що нападники були затримані поліцією до з'ясування всіх обставин інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на Контрактовій площі група хлопців напала на дівчину-підлітка.

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