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16 квітня • оновлено в 22:47
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Радіація і пилова буря на Київщині: в ДСНС дали пояснення

1.4т
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Пилова буря в Київській області не несе загрози з боку Чорнобильської зони відчуження.

Радіаційний фон у столиці й області в нормі, заявив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Його відеокоментар опублікований на сайті відомства (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Радіація і пилова буря на Київщині: в ДСНС дали пояснення

Facebook / Alexei Vesyoliy

Він уточнив, що буря була викликана посиленням швидкості вітру до 20-25 м/с, який дув у західному напрямку.

"Цим вітром піднімалися поверхневі шари грунту і переміщалися в атмосферному повітрі. Хочу зазначити, що це явище не має жодного відношення до переміщення повітряних мас із Чорнобиля", – зазначив Чечоткін.

Голова ДСНС наголосив, що жодної хімічної і радіаційної загрози в зв'язку з цим явищем немає.

"Радіаційний фон наразі по Києву, Київській області, в Зоні відчуження не перевищує природних фонових значень", – сказав він, додавши, що 17 квітня можуть бути залишкові явища від бурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ і область накрив потужний ураган, який підняв у повітря пил та пісок.

Також через негоду ускладнилася робота рятувальників, які не можуть застосувати авіацію, щоб загасити нові осередки пожежі, що виникли в Чорнобильській зоні.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Місце
Україна Київ
Тег
ГосЧС
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Voronin Voronin
Voronin Voronin
Гарь почему такая?
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Гоша Злой
Гоша Злой
Voronin Voronin, потому что чечетошник мудачило! У Києві в четвер, 16 квітня, зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали закрити вікна й не виходити на вулицю. Про це повідомила пресслужба КМДА. Уточнюється, що причинами забрудненого повітря є пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.
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