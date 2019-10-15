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15 жовтня • оновлено в 21:27
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"Цар-балкон!" У Києві показали чергову безглузду прибудову до будинку. Фотофакт

1.8т Читати матеріал російською

У центрі Києва на вулиці Антоновича на верхньому поверсі однієї з багатоповерхівок спорудили дивну прибудову.

Підтверджуюче фото опублікував у Facebook будівельник Василь Чубірко (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Замовник: Хочу терасу з видом на центр Києва. Будівельник: Ні слова більше", – з іронією прокоментував побачене житель столиці.

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У Києві показали чергову безглузду прибудову

У Києві показали чергову безглузду прибудову

Facebook Василя Чубірка

У Києві показали чергову безглузду прибудову

У Києві показали чергову безглузду прибудову

Facebook Василя Чубірка

Користувачі бурхливо відреагували на кадри. "Це просто жахливо!", "Курник", "Може, ще басейн зі скляною підлогою", "Так знущатися над нерухомістю", "Цар-балкон", "Прилаштував гараж", – написали в коментарях.

"Цар-балкон!" У Києві показали чергову безглузду прибудову до будинку. Фотофакт
"Цар-балкон!" У Києві показали чергову безглузду прибудову до будинку. Фотофакт
"Цар-балкон!" У Києві показали чергову безглузду прибудову до будинку. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали дивну прибудову на знаменитому будинку на Майдані Незалежності в Києві.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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