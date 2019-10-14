"Ні розведенню військ!" Під Офіс Зеленського вийшли з новим протестом. Фото і відео

У понеділок, 14 жовтня, в Києві під Офісом президента України Володимира Зеленського влаштували протест із закликом відмовитися від розведення військ на Донбасі.

Фото і відео з Банкової з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Перед Офісом президента побудували стіну з 134 цеглини. Як пояснив у Facebook Георгій Тука, кожна з них символізувала населений пункт, який повинні залишити ЗСУ.

Під ОП влаштували протест проти розведення сил Facebook Семена Кабакаева

Під ОП влаштували протест проти розведення сил Facebook Семена Кабакаева

Під ОП влаштували протест проти розведення сил Facebook "Відсіч"

Під ОП влаштували протест проти розведення сил Facebook "Відсіч"

Під ОП влаштували протест проти розведення сил Facebook "Відсіч"

Під ОП влаштували протест проти розведення сил Facebook "Відсіч"

Під ОП влаштували протест проти розведення сил Facebook "Відсіч"

Під ОП влаштували протест проти розведення сил Facebook "Відсіч"

У рамках акції протесту були заплановані виступи активістів і жителів Донбасу, зокрема зі Станиці Луганської.

"Ми проти будь-яких відводів військ з української землі. Ми проти залишати наші міста і села в сірій зоні в жертву ворогові", – прокоментував у соцмережі волонтер Мирослав Гай.

Активісти розмістили під ОП також плакат Руху опору капітуляції. Учасники акції тримали синьо-жовті прапори, кожному з них наклеїли на руку жовтий скотч.

Під ОП влаштували протест проти розведення сил Facebook Семена Кабакаева

Під ОП влаштували протест проти розведення сил Facebook Семена Кабакаева

Під ОП влаштували протест проти розведення сил Facebook Семена Кабакаева

Відзначимо, сам Зеленський на 14 жовтня запланував поїздку в штаб ООС на Донбас.

Як писав OBOZREVATEL:

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