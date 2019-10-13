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13 жовтня • оновлено в 23:54
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"Був ворогом Кремля": з'явилися подробиці про зухвале вбивство в Києві

2.6т Читати матеріал російською

Чоловіком, якого розстріляли в Шевченківському районі Києва, виявився Арслан Гусейнов.

Про це в Facebook заявив колишній народний депутат Ігор Мосійчук, натякнувши на слід Кремля.

"У центрі Києва московськими агентами з вогнепальної зброї убито Арслана Гусейнова, який належав до руху кавказького антикремлівського опору. Останнім часом жив в українській столиці", - написав він.

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"У мене питання до керівництва СБУ і ГПУ: чому на шостому році війни в Україні, і, зокрема, в Києві кремлівська агентура вільно вбиває своїх ворогів?" - обурився Мосійчук.

Арслан Гусейнов

Арслан Гусейнов

Facebook Ігоря Мосійчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня в Києві на озері в парку "Перемога" близько 12:00 знайшли труп чоловіка. Його виявили місцеві рибалки.

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Особа
Ігор Мосійчук
Місце
Україна Київ
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Уже обнаружили недопитую бутылку Новечка и следы агента ГРУ, следы оказались 47-го размера и уходят в сторону российской границы.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Стая шимпанЗЕ, обитающая в стенах этих ведомств - может только одно - давить бизнес и конкурентов паскуды ЗЕ!
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2
Кор Павел
Кор Павел
А что делает киевская агентура на территории Днр.
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