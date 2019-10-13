"Був ворогом Кремля": з'явилися подробиці про зухвале вбивство в Києві

Чоловіком, якого розстріляли в Шевченківському районі Києва, виявився Арслан Гусейнов.

Про це в Facebook заявив колишній народний депутат Ігор Мосійчук, натякнувши на слід Кремля.

"У центрі Києва московськими агентами з вогнепальної зброї убито Арслана Гусейнова, який належав до руху кавказького антикремлівського опору. Останнім часом жив в українській столиці", - написав він.

"У мене питання до керівництва СБУ і ГПУ: чому на шостому році війни в Україні, і, зокрема, в Києві кремлівська агентура вільно вбиває своїх ворогів?" - обурився Мосійчук.

Арслан Гусейнов Facebook Ігоря Мосійчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня в Києві на озері в парку "Перемога" близько 12:00 знайшли труп чоловіка. Його виявили місцеві рибалки.

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