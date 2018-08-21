"П'яний і без прав": у поліції розповіли про мажора на BMW, який влаштував масове ДТП

Водій BMW, який влаштував масштабну аварію з трьома автомобілями на Дніпровській набережній, сів за кермо без водійських прав і в стані алкогольного сп'яніння.

"Екіпаж патрульної поліції, який прибув на виклик, оформив відносно водія адмінматеріали за ст. 124 (дорожньо-транспортна пригода) та ст. 130 (керування в стані сп'яніння), оскільки водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Також винесено постанову за ст. 126 ч. 4, оскільки даний водій вже відсторонений від керування транспортним засобом", – повідомила OBOZREVATEL прес-секретар патрульної поліції Яна Кутова.

Місце аварії Скріншот карти

За її словами, на місці перебували очевидці події, які намагалися вчинити над винуватцем ДТП самосуд.

"Щоб цього уникнути, патрульні запросили водія BMW до службового авто, однак це не задовільнило небайдужих громадян, вони почали штовхати авто патрульних. Найактивнішого учасника цієї групи було затримано та складено на нього адмінматеріали, а також протокол адміністративного затримання", – додала Кутова.

Самого ж винуватця аварії доставили до Дніпровського управління поліції для складання адмінматеріалів, які будуть передані до суду.

"Є дані водія, є прізвище та ім'я, відомо місце проживання. Проходити тест за допомогою драгера він відмовився, а ознаки алкогольного сп'яніння є, і по правилам, якщо людина відмовляється, то це є підтвердження того, що вона була напідпитку", – розповіла представник патрульної поліції.

Вона також пояснила, що підстав для затримання водія BMW та активіста немає, "затримання проводить тільки слідчий в рамках кримінального провадження, кримінального провадження тут немає, тут адміністративне правопорушення".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня водій BMW намагаючись здійснити обгін по правому боці, порушуючи ПДР, розбив три припарковані авто. На щастя обійшлося без постраждалих.

Незважаючи на явні ознаки алкогольного сп'яніння, водій відмовився пройти тест на драгері, доказуючи, що не він був за кермом. Очевидці аварії вимагали провести тест, через що між патрульними та громадянами виникла сутичка.