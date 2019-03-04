Прослуховування біля офісу Зеленського: СБУ виступила з несподіваною заявою

У Службі безпеки України заявили, що устаткування для прослуховування на даху офісу в Києві встановили самі силовики у справі, яка не стосується кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського.

Офіційну інформацію опублікувала прес-служба СБУ. Відзначається, що об'єктом спостереження був не його штаб по вул. Білоруській, 3, а інша будівля.

"СБУ дійсно здійснює оперативно-технічні заходи в місті Києві за адресою Білоруська, 26. Ми відповідально заявляємо, що ці заходи ніяк не пов'язані з жодним із кандидатів у Президенти України або їх оточенням", – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський Інтерфакс

Виявлена техніка Національна поліція України

"За вказаною адресою не зареєстровані офісні приміщення, до яких мають відношення кандидати", – додали в СБУ.

Також силовики пояснили, що всі дії відбуваються на підставі ухвали суду щодо особи, ніяк не пов'язаної з виборчою кампанією в межах і в порядку, передбачених українським законодавством і Конституцією України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого кандидат у президенти Володимир Зеленський написав заяву в поліцію з приводу стеження за ним і його командою.

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