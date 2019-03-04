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Прослуховування біля офісу Зеленського: СБУ виступила з несподіваною заявою

17.4тЧитати матеріал російською

У Службі безпеки України заявили, що устаткування для прослуховування на даху офісу в Києві встановили самі силовики у справі, яка не стосується кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського.

Офіційну інформацію опублікувала прес-служба СБУ. Відзначається, що об'єктом спостереження був не його штаб по вул. Білоруській, 3, а інша будівля.

"СБУ дійсно здійснює оперативно-технічні заходи в місті Києві за адресою Білоруська, 26. Ми відповідально заявляємо, що ці заходи ніяк не пов'язані з жодним із кандидатів у Президенти України або їх оточенням", – йдеться в повідомленні.

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Володимир Зеленський

Інтерфакс

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Виявлена техніка

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"За вказаною адресою не зареєстровані офісні приміщення, до яких мають відношення кандидати", – додали в СБУ.

Також силовики пояснили, що всі дії відбуваються на підставі ухвали суду щодо особи, ніяк не пов'язаної з виборчою кампанією в межах і в порядку, передбачених українським законодавством і Конституцією України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого кандидат у президенти Володимир Зеленський написав заяву в поліцію з приводу стеження за ним і його командою.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
СБУзеленський
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
В 1974 году за такие же делишки в отставку пнули президента США Никсона. Пеца, подслушивать своих полит соперников нехорошо...
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Иппу Хахлов снова и снова, снова и снова подумай, как тебе будет стыдно, если ваЗЕлинский не пройдет во второй тур..
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Аваков наглеет.
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
если бы его слушали - хер бы он заметил) а может и слушают на всякий случай - и правильно. с этим клоуном всяко может быть, по тупости или спецом фигню сотворит и не поморщится.
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