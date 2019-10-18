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18 жовтня • оновлено в 23:55
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Повідомила, що в наручниках: в Києві знайшли труп загадково зниклої молодої матері

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У Києві знайшли тіло 44-річної Олени Лісової, яка була в розшуку з 15 жовтня.

Як повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook, труп жінки виявили в Бориспільському районі. Автомобіль жертви Range Rover також знайшли.

Олена Лісова

Олена Лісова

Лісова пропала вранці 15 жовтня. По дорозі на роботу вона завезла дитини в дитячий сад, але далі її ніхто не бачив.

Звучали заяви про те, що жінку викрав її колишній чоловік. Його раніше затримали, але відповідати на будь-які питання чоловік відмовлявся.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Волинській області раніше пропав директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради. Його тіло незабаром було виявлено у водоймі недалеко від того місця, де він рибалив з друзями.

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Україна
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