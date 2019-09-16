Призначено дату виборів мера Києва: з'ясувалися важливі подробиці

Група народних депутатів внесла у Верховну Раду законопроект із пропозицією провести вибори в Києві 8 грудня.

"Призначити позачергові вибори Київського міського голови і депутатів Київської міської ради на неділю 8 грудня 2019 року", – йдеться у тексті документа №2143.

13 вересня на сайті парламенту був зареєстрований проект про внесення змін до закону "Про столицю України – місто-герой Київ".

Ініціаторами виступили 39 народних депутатів (36 – від "Слуги народу"), серед яких глава комітету з питань місцевого самоврядування Андрій Клочко.

У документі також описані повноваження голови Київської міської держадміністрації, якого зможе призначати/звільняти президент за поданням Кабміну. Також посада не може поєднуватися з будь-якою іншою.

Главі КМДА в проекті закону виділили такі повноваження:

дає згоду на призначення та звільнення керівників держпідприємств та територіальних органів міністерств Києва;

може брати участь у засіданнях Кабміну з правом дорадчого голосу в питаннях, що стосуються Києва;

погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації державних установ, підприємств чи організацій Києва.

матиме право оскаржувати акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування Києва та районів.

за підсумками перевірки актів на відповідність інтересам територіальної громади, може вимагати від відповідного органу чи посадової особи негайно їх усунути.

Вибори в Києві хочуть провести 8 грудня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабміні заявили, що до кінця поточного року провести вибори в Києві неможливо, оскільки потрібно ухвалити нову редакцію закону про столицю і законодавство про децентралізацію. Очікувалося, що вибори в столиці пройдуть уже навесні.

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