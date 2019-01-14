Прикували наручниками посеред вулиці: у центрі Києва сталося зухвале пограбування

У Києві двоє чоловіків скоїли зухвалий грабіж, при цьому прикувавши жертву наручниками до поручнів сходів.

Пара зловмисників відібрала у потерпілого рюкзак з речами та зникла. Злочин стався на Поштовій площі Києва, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко розповів, що двоє зловмисників на авто прибули на Поштову площу, при цьому змінивши номерний знак транспортного засобу. Коли вони побачили потерпілого, напали на нього, прикували наручниками до поручнів сходів і відібрали рюкзак із грошима та особистими речами.

"Працівники поліції провели комплекс розшукових заходів і встановили місцеперебування одного підозрюваного, якого згодом затримали. Це — 54-річний раніше судимий місцевий житель", — зазначив Іщенко.

Спільника затриманого оголосили в розшук. За скоєне чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пограбування у Києві kyiv.npu.gov.ua

Пограбування у Києві kyiv.npu.gov.ua

Пограбування у Києві kyiv.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві обікрали квартиру позафракційного народного депутата Віктора Кривенка.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал