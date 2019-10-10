Приготував бензопилу і пакети: у Києві іноземець убив друга і хотів розчленувати

У Києві громадянин Азербайджану зарізав свого друга й готувався розчленувати тіло, щоб приховати сліди.

Як повідомляє пресслужба прокуратури столиці, мешканці будинку поскаржилися на неприємний запах із однієї з квартир. На місце прибули співробітники "Київської служби порятунку".

Вони вломилися всередину й знайшли там убитого 22-річного хлопця (також уродженця Азербайджану). Водночас від дверей до виходу із під'їзду тягнувся кривавий слід.

Підозрюваний у вбивстві Прес-служба прокуратури Києва

На жертві були виявлені ножові поранення та численні травми. За попередніми даними, він був мертвим протягом трьох днів.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили бензопилу, три каністри з паливно-мастильною рідиною, гумову маску, сокиру, пакети та інші засоби, за допомогою яких зловмисник, ймовірно, планував приховати сліди злочину, розчленувавши тіло.

Пресслужба прокуратури Києва

Пресслужба прокуратури Києва

У процесі проведення першочергових слідчих дій, зокрема обробки записів із камер відеоспостереження і допитів свідків, поліція дізналася, що до злочину причетний 23-річний громадянин Азербайджану, який виявився знайомим загиблого.

Вже погоджено повідомлення про підозру зазначеній особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Однак, наразі відомо, що ймовірний убивця втік із України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві розшукують небезпечного маніяка, який, за попередніми даними, скоїв убивство та чотири напади.

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