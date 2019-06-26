Працював на Азарова: з'ясувалося, кого Зеленський призначить главою Київської ОДА

Михайло Бно-Айріян, якого президент України Володимир Зеленський планує призначити на посаду голови Київської ОДА, працював в уряді Миколи Азарова і навчався в університеті з лідером партії "Слуга народу" Дмитром Разумковим.

Скандальні факти про чиновника, чия кандидатура була схвалена в середу, 26 червня, Кабінетом міністрів, оприлюднили журналісти "Схем" у Telegram-каналі.

Так, протягом 2010-2013 років Бно-Айріян був радником міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, який працював в уряді Азарова. Коли Грищенко став віце-прем'єром, Бно-Айріян був призначений його радником у сфері охорони здоров'я. На цій посаді майбутній голова Київської ОДА перебував, поки Грищенко не пішов з уряду Азарова після Революції Гідності.

Михайло Бно-Айріян Телеграф

Відзначається також, що разом із Разумковим Бно-Айріян навчався в одній групі в Київському інституті міжнародних відносин.

Михайло Бно-Айріян з Дмитром Разумковим КиевВласть

Крім того, він отримав освіту в Росії. Бно-Айріян закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин, де отримав диплом МВА за фахом "Міжнародний нафтогазовий бізнес".

Михайло Бно-Айріян LB.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо що від президентської партії "Слуга народу" на вибори до Верховної Ради піде завзятий комуніст В'ячеслав Сігачов.

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