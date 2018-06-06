Масштабна пожежа в Чорнобилі: в поліції розкрили інформацію щодо підпалу

У поліції поки немає фактів, які б доводили версію умисного підпалу трави, в результаті чого виникла масштабна пожежа у Чорнобильській зоні неподалік від Рудого лісу.

В коментарі OBOZREVATEL спікер ГУ НП у Київській області Микола Жукович повідомив, що розглядаються дві можливі версії виникнення пожежі у зоні відчуження, окрім самозаймання.

"Основне на що ми дивимось це те, що це може бути і технічна причина, а може бути занесення стороннього вогню. Технічна, це в плані могла їхати якась машина без іскрогасника на полі, могла іскра звідти впасти, а автомобіль поїхати далі. Ми говоримо, що є різні очаги, в різних місцях, але по одній дузі пройшли. Елементарно могла проїхати машина, або якась інша причина бути, от ми і з'ясовуємо", – повідомив він.

Що ж стосується знайдених факелів на місці пожежі, Жукович підтверджує цей факт, однак повідомляє, що ця знахідка не є причиною пожежі.

"Так, ми їх знайшли, вони є, знайшли за 3 км від першої зони загоряння, але вони навіть не були підпалені, вони використовувалися залізничниками для змащування з'єднань залізничних колій. Говорити про те, що є факели, якими здійснили підпал, у нас підстав немає", – заявив спікер поліції Київської області.

Наразі, за його словами, ніяких підтверджень щодо умисного підпалу поки немає, поліція опитує всіх, хто міг знаходитися там в цей період, або поряд, і в рамках цього відкрито кримінальне провадження, збираються свідчення.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, радіаційний фон у Чорнобильській зоні, де напередодні спалахнула масштабна пожежа, знаходиться на безпечному рівні.