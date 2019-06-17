Позашляховик із номерами "ВР" заїхав на скляний міст у Києві: з'явилося відео

У Києві на пішохідно-велосипедний міст, який вже встиг прославитися декількома НП зі скляною підлогою, заїхав автомобіль, допустивши грубе адміністративне правопорушення.

Підтверджуюче відео опублікував у Facebook киянин Дмитро Макагон. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Автомобілістам теж хочеться подивитися на краєвиди з нового моста, будьте людьми, поважайте інтереси інших! Респект таким водіям, які не заїжджають на велодоріжку", – написав він.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Так, за даними поліції, позашляховик Mercedes Benz GL із номерами АА 1068 ВР виїхав у бік Набережної і після цього зник у невідомому напрямку.

Правоохоронці почали пошуки машини. Відзначається, що зареєстроване авто в Голосіївському районі м. Києва 10 січня 2018 року.

Незабаром в мережі з'явилося ще одне відео. Дівчина, яка знаходилась в салоні авто, зняла ролик і опублікувала його в Instagram.

Скріншот з відео

Патрульні Києва в свою чергу повідомили в Telegram-каналі, що особистість водія встановлена, як і фактичне місце знаходження авто.

"За порушення Правил дорожнього руху порушника чекає адміністративна відповідальність, а яка саме, буде відомо тільки після дачі пояснень своїх дій як водієм, який заїхав на пішохідний міст, так і особами, які були очевидцями події", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хулігани розгромили скло на новому мосту. За словами очевидців, його розстріляли з нарізної зброї.

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