В Україні вперше спалахнув коронавірус у дитсадку: батьки підняли галас, місто можуть повернути на жорсткий карантин

За результатами тестів можуть не лише закрити дитячі садки, а й повернути жорсткий карантин

В Україні вперше зафіксували спалах COVID-19 у дитячому садку "Калинка" в місті Бровари Київської області. Інфікованими виявилися і працівники, і діти, двох із яких довелося госпіталізувати.

Наразі садочок не працює, а в міськраді обговорюють питання про закриття усіх дошкільних закладів. Яка ситуація склалася у місті – дізнавався OBOZREVATEL.

Де лікують хворих

Про поточну ситуацію у дитсадку OBOZREVATEL розповіла депутатка міської ради Броварів Вікторія Коваленко.

"У нас уже 13 офіційно підтверджених випадків, кількість хворих працівників збільшилася до 4 осіб. Ще інфіковано 9 дітей, двох із них, хлопчика та дівчинку, відправили в обласну лікарню Боярки. У них була висока температура майже під 40 градусів, але вже зараз вони видужують, температура знизилася до 36,6", – повідомила вона, додавши, що інші хворі у стабільному стані перебувають вдома на самоізоляції.

У місті Бровари зафіксували спалах коронавірусу

Хто саме міг занести коронавірус до дитячого дошкільного закладу, поки невідомо, каже Коваленко.

"У виховательки першої проявилися симптоми, вона недобре почувалася. У жінки взяли ПЛР-тест, який дав позитивний результат. Після цього почали тестувати всіх, хто мав контакт. Хто заніс першим – невідомо, тому що могла і дитина занести, бо, окрім двох госпіталізованих, у інших взагалі жодних симптомів не було", – сказала вона.

Депутатка запевняє, що всі садочки, включно з "Калинкою", на 100% забезпечені необхідними засобами захисту, а місцева влада постійно контролює дотримання адміністрацією дитячих закладів усіх санітарних норм:

"Щодо цього взагалі ніяких проблем чи питань немає. Загалом від епідемії не застраховане жодне місто, але перший випадок припав на наші Бровари", – додала Коваленко.

Закривати дитсадки чи ні?

Дитяча імунологиня Алла Волоха вважає, що поки важливо прослідкувати за ситуацією та не ухвалювати поспішних рішень.

"Це дійсно очікувана ситуація, вірус нікуди не зник, і може з'явитися скрізь. Але, ймовірно, варто суворіше підходити до виконання всіх необхідних правил соціального дистанціювання та індивідуального захисту. Та якщо у когось раптом з'являються хоч мінімальні ознаки захворювання, значить потрібно самоізолюватись", – сказала вона у коментарі OBOZREVATEL.

У дитсадках треба посилювати правила безпеки

Водночас Коваленко повідомила, що на нараді 9 червня місцеві депутати обговорювали питання закриття усіх садочків у місті, але одностайного рішення поки немає.

"Питання щодо закриття садочків зараз відкрите, але поки вони працюють. Самі батьки просять не зачиняти всі садочки, адже для деяких це кричуще, їм потрібно йти працювати, а дітей залишити нікому", – пояснює вона.

Депутатка також розповіла, що сьогодні почали тестувати працівників усіх садочків у Броварах. Результати очікуються вже в найближчі декілька днів, і з огляду на кількість виявлених випадків, уже буде вирішуватися остаточно, чи закривати заклади дошкільної освіти.

У Броварах вирішують питання про закриття дитсадків

Як заявив OBOZREVATEL міський голова Броварів Ігор Сапожко, якщо будуть виявлені нові позитивні тести на коронавірус у працівників інших дитсадків, місто повернеться до жорсткого карантину.

"Тоді закриваємо не тільки дошкільні заклади, але й знову заборонимо спортивні заняття, релігійні заходи, роботу ТРЦ та інше. Загалом, повернемо все, як було до зняття жорстких обмежень", – сказав він.

Однак, це буде лише у тому випадку, якщо стане відомо про нові випадки захворюваності в дитсадках. Наразі ж, як зазначає міський голова, мова про закриття садочків не йде.

"Ми ж нікого не примушуємо відводити дитину у дитячий садок. На сьогодні 19 садочків по всьому місту відвідує 640 дітей, і це говорить про те, що є батьки, які не мають де залишити своїх чад, які працюють, і зараз питання закриття дошкільних закладів не стоїть", – пояснив він.

Батьки зацікавлені у роботі дитячих садків

Дитсадок "Калинка", як повідомляє Сапожко, зачинено та продезінфіковано, але говорити про його відкриття найближчим часом неможливо.

"Чи відкриється садочок після 14 днів обсервації? Я думаю, що ні. Тому що у людей, у яких на сьогодні не виявлено COVID-19, можуть виявити його через день чи два", – каже мер.

Як убезпечити дітей та дорослих

За словами Сапожка, зараз за кожним дошкільним закладом закріплено відповідальну особу і посилюється робота санітарно-епідеміологічного нагляду. З виявленням інфікованої виховательки вже було проведено 54 тести на коронавірус у працівників дитсадка "Калинка", дітей та контактних осіб, іще 61 тест на черзі.

"З управлінням освіти ми обговорювали питання можливості частіше тестувати працівників дитячих садків, але розуміємо, що це тисячі людей, тому оперативно робити їх буде дуже важко", – сказав він.

Міський голова також пояснює, що перед відкриттям садочків, спеціальна комісія провела повну підготовку та напрацювала певний алгоритм роботи цих закладів.

У Броварах ретельно готувалися до відкриття садочків

"У підготовці були задіяні і лікарі, і санстанція, і споживслужба. Ми зняли змиви у всіх садочках, перевірили, розробили правила, як заводити дітей до закладу, як їх виводити на прогулянки, медогляди, як поводитися всередині та все інше", – каже чиновник. За його словами, було зроблено максимально з того, що взагалі може вживатися у випадках боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

Лікарі-інфекціоністи також зазначають, що нічого більш ефективного ще не придумали. Тому або ж закривати дитсадки повністю, або ж вчитися жити в умовах пандемії, і максимально дотримуватися тих правил безпеки, які є. І від можливості захворіти ніхто не застрахований.

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