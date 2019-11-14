"Потрібні люди!" У Києві зібрали проплачений мітинг проти ринку землі. Фото й відео

У Києві на Хрещатику вранці 14 листопада зібрався мітинг проти введення ринку землі в Україні.
У соцмережах з'явилося безліч скриншотів-доказів того, що його учасникам пропонується оплата. Зокрема, у Telegram була представлена ціла підбірка таких пропозицій. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Суть у тому, що від охочих вимагалося прийти зранку "на Хрещатик з виходом на Інститутську". "Такса – 400 грн за людину, за "роботу" з 9:00 до 17:00", – йдеться в пропозиції. Водночас запрошували до участі переважно студентів.
Причому оплату пропонували отримати прямо на банківську карту.
Проплачений мітинг у Києві
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Як повідомляв OBOZREVATEL :
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) в першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути документ у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
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