"Потрібні люди!" У Києві зібрали проплачений мітинг проти ринку землі. Фото й відео

У Києві на Хрещатику вранці 14 листопада зібрався мітинг проти введення ринку землі в Україні.

У соцмережах з'явилося безліч скриншотів-доказів того, що його учасникам пропонується оплата. Зокрема, у Telegram була представлена ціла підбірка таких пропозицій. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Суть у тому, що від охочих вимагалося прийти зранку "на Хрещатик з виходом на Інститутську". "Такса – 400 грн за людину, за "роботу" з 9:00 до 17:00", – йдеться в пропозиції. Водночас запрошували до участі переважно студентів.

Причому оплату пропонували отримати прямо на банківську карту.

Проплачений мітинг у Києві

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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