Людей виносили на руках: рятувальники розкрили деталі "киплячого пекла" в Ocean Plaza

Потоп у київському ТРЦ Ocean Plaza стався в результаті прориву тепломережі на вулиці Антоновича, 174.

Як ідеться в заяві пресслужби головного управління ДСНС у Києві, в результаті НП стався підрив асфальтового покриття.

"Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі. Отримавши інформацію про подію, о 20:38 на місце виїхав черговий підрозділ 27ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажирів, а також 3х громадян із поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі", – йдеться у повідомленні.

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"Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин Ашан та перший поверх ТРЦ "Ocean Plaza". Людей евакуювали. Рятувальники особисто винесли на руках із приміщення 6 осіб. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – розповіли в ДСНС.

Представник Київоблводоканалу повідомив, що в результаті НП постраждали 9 осіб, вони отримали легкі опіки. Людям надали медичну допомогу.

Заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв відзначив, що жителі району не залишаться без теплопостачання. Магістраль буде підключена до іншого джерела.

Він наголосив, що "аварійною магістраль не вважалась, усі перевірки перед цим вона проходила". Причиною НП він назвав гідравлічні випробування.

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza facebook.com/DSNSKyiv

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza facebook.com/DSNSKyiv

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza facebook.com/DSNSKyiv

Ексклюзивні фото OBOZREVATEL з місця НП можна подивитися тут.

Як писав OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва на місці книжкового і речового ринків Петрівка може з'явитися новий ТРЦ.

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