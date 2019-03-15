Посольство США застерегло своїх громадян через акції радикалів у Києві

Одна з груп українських націоналістів планує провести демонстрацію на Майдані Незалежності у Києві 13 березня.
Про це повідомило посольство США в Україні, попередивши, що ця група була пов’язана з насиллям і громадськими безладами, враховуючи зіткнення з поліцією.
Майдан Незалежності
ТСН
У районі проведення демонстрації очікуються великий натовп людей, тому в посольстві дали декілька порад щодо перебування у центрі столиці:
- уникати натовпу та демонстрацій;
- бути готовим до більшої присутності поліції, ніж зазвичай;
- очікувати перекриття вулиць, обмежень та обшуків;
- бути уважним серед людей навколо;
- дотримуватись українського законодавства;
- відстежувати оновлення місцевих медіа.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 9 березня, під Адміністрацією президента відбулися зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпусу, які влаштували протестну акцію.
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