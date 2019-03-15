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Посольство США застерегло своїх громадян через акції радикалів у Києві

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Одна з груп українських націоналістів планує провести демонстрацію на Майдані Незалежності у Києві 13 березня.

Про це повідомило посольство США в Україні, попередивши, що ця група була пов’язана з насиллям і громадськими безладами, враховуючи зіткнення з поліцією.

Майдан Незалежності

Майдан Незалежності

ТСН

У районі проведення демонстрації очікуються великий натовп людей, тому в посольстві дали декілька порад щодо перебування у центрі столиці:

- уникати натовпу та демонстрацій;

- бути готовим до більшої присутності поліції, ніж зазвичай;

- очікувати перекриття вулиць, обмежень та обшуків;

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- бути уважним серед людей навколо;

- дотримуватись українського законодавства;

- відстежувати оновлення місцевих медіа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 9 березня, під Адміністрацією президента відбулися зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпусу, які влаштували протестну акцію.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
13 марта планируют? Это точно посольство США? Может посольство Эстонии так тормозит?
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