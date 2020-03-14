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14 березня • оновлено в 21:28
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Посольство Росії в Києві огородили військовою технікою. Фото і відео

8.7т
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Посольства Росії в Києві серйозно посилило заходи безпеки через марш добровольців, учасники якого зібралися біля дипвідомства.

Як передає " Країна ", на підході до заснування чергують кілька сотень бійців Нацгвардії, більше 40 поліцейських машин і ГСЧС (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також саме посольство, яке знаходиться на Повітрофлотському проспекті, 27, огородили високим парканом. Правоохоронців виставили набагато більше, ніж зібралося учасників маршу.

Як охороняють посольство РФ в Києві

Як охороняють посольство РФ в Києві

strana.ua

Як охороняють посольство РФ в Києві

Як охороняють посольство РФ в Києві

strana.ua

Як охороняють посольство РФ в Києві

Як охороняють посольство РФ в Києві

strana.ua

Як охороняють посольство РФ в Києві

Як охороняють посольство РФ в Києві

strana.ua

Як охороняють посольство РФ в Києві

Як охороняють посольство РФ в Києві

strana.ua

Як охороняють посольство РФ в Києві

Як охороняють посольство РФ в Києві

strana.ua

Як охороняють посольство РФ в Києві

Як охороняють посольство РФ в Києві

strana.ua

Як охороняють посольство РФ в Києві

Як охороняють посольство РФ в Києві

strana.ua

Пізніше члени Нацкорпуса запалили фаєри і вдарили з ракетниці по будівлі, потрапивши по даху посольства.

Подробиці маршу Нацкорпуса з нагоди Дня українського добровольця читайте на OBOZREVATEL.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
Тег
Національний корпус
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Как так-то, беспредел какой-то. Не дают нацикам разгуляться да погромить чего-нибудь безнаказанно как всегда.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Спалить нафиг это змеиное гнездо
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Б.а.н.д.е.р.л.о.г.и беснуются
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