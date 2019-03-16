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"Поліція владі не допоможе!" Нацкорпус пригрозив новою масштабною акцією в Києві

1.3тЧитати матеріал російською

Представники Нацкорпусу мають намір провести в Києві нові масштабні акції протесту.

Про це заявив лідер організації Родіон Кудряшов з імпровізованої трибуни під час мітингу під стінами Адміністрації президента в суботу, 16 березня, передає "Інформатор".

За його словами, поки що правоохоронцям "можна видихати", але в наступну суботу, 23 березня, акція може пройти більш радикально.

"Нас буде в три рази більше. До нас приєднується все більше людей і владі не допоможе поліція. Зустрінемося 23 березня і будемо говорити по-іншому", — заявив він.

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Мітинг в Києві

Мітинг в Києві

kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести під Адміністрацією президента вперше пройшли 9 березня. Нацкорпус влаштував протестну акцію у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України, яка в підсумку вилилася в жорсткі сутички з поліцейськими.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Національний корпусАдміністрація Президентамітингпротест
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Кремль програЄ вибори в Україні. У кремля залишається останній хід: зрив виборів, організація заколоту.Невідомі люди, що називають себе «Національні дружини», вдягнуті в однострої, що нагадують однострої Беркута та йдуть під невідомим прапором, незрозумілої форми та кольору. Цей прапор однозначно не є українським прапором і стилізацією нагадує символіку російських націоналістичних організацій. Хто є керівниками «Нац.дружин», чому вони приховують свої джерела фінансування від українського народу, від імені якого виступають? До НД мають відношення люди, пов’язані з організаціями російських націоналістів .Наскільки тісними є ці зв’язки? Всі ці питання залишаються без відповідей. Та й взагалі, будь-яка україномовна людина, почувши слово «дружина» уявляє собі досить конкретне поняття. На сайті нацдружин багато коментарів на підтримку НД пишуть московським діалектом. Виникає питання: що це взагалі за «дружини»? Хто їх виводить? Під нашвидкуруч зліпленим приводом: «бігус-розслідуванням», роздмуханим телеканалом Коломойського. «Розслідуванням», зліпленим з уривків вже відкритих кримінальних справ, нічим не доведеної переписки і штучної прив’язки дійових осіб до імені Порошенка.
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