"Поліція владі не допоможе!" Нацкорпус пригрозив новою масштабною акцією в Києві

Представники Нацкорпусу мають намір провести в Києві нові масштабні акції протесту.

Про це заявив лідер організації Родіон Кудряшов з імпровізованої трибуни під час мітингу під стінами Адміністрації президента в суботу, 16 березня, передає "Інформатор".

За його словами, поки що правоохоронцям "можна видихати", але в наступну суботу, 23 березня, акція може пройти більш радикально.

"Нас буде в три рази більше. До нас приєднується все більше людей і владі не допоможе поліція. Зустрінемося 23 березня і будемо говорити по-іншому", — заявив він.

Мітинг в Києві kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести під Адміністрацією президента вперше пройшли 9 березня. Нацкорпус влаштував протестну акцію у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України, яка в підсумку вилилася в жорсткі сутички з поліцейськими.

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