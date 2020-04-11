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11 квітня • оновлено в 17:56
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/ Кримінал

Поліція озвучила свою версію "жорстокого затримання" дівчини в Києві

11.8т
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У Печерському управлінні Національної поліції Києва розповіли свою версію затримання киянки Олександри Навроцької в Лабораторному провулку столиці нібито за "порушення правил карантину".

Правоохоронці стверджують, що дівчина була учасницею мітингу проти будівництва і не підпорядковувалася їм. OBOZREVATEL дізнався подробиці скандальної історії.

Що каже затримана Олександра Навроцька

За словами Олександри, поліція її затримала за "порушення карантину" в зв'язку з коронавірусом. На опублікованому відео в Facеbook видно, що дівчина веде зйомку того, що відбувається біля будівництва на іншій стороні вулиці. Там протестують кілька людей, а поліція починає їх хапати.

Скриншот із відео

Скриншот із відео

facebook.com/aleks.navrotskaya

У цей самий час поліцейські кидаються у бік дівчини з криками "кидай телефон".

Дівчина стверджує, що всього лише вийшла в аптеку, була в масці, мала при собі документи, тобто дотримувалася карантинних заходів. Але побачивши, що її сусіди протестують проти забудови, перейшла на інший бік вулиці і почала знімати.

Під час затримання їй викручували руки, вона кілька разів втрачала свідомість. Навроцька навіть виклала медичну довідку про те, що їй завдано тілесних ушкоджень.

Довідка з медпункту

Довідка з медпункту

facebook.com/aleks.navrotskaya

Що каже поліція

У Печерському відділенні поліції Києва, куди доправили 8 квітня сімох людей, включаючи й Олександру Навроцьку, OBOZREVATEL відповіли, що дівчина брала участь у мітингу проти забудови.

"Одна з учасниць розповсюдила відео в мережі Інтернет про те, що вона нібито йшла в аптеку, коли її незаконно затримали правоохоронці. Насправді громадянка була учасницею мітингу і не виконувала законні вимоги поліції", – офіційно повідомили в поліції.

У Києві поліцейські затримали дівчину

У Києві поліцейські затримали дівчину

facebook.com/aleks.navrotskaya

"Якщо хтось вважає, що йому завдані побої поліцейськими, то він має право звернутися до відповідних органів із заявою. Це ДБР і прокуратура", – сказала OBOZREVATEL прессекретарка Печерського управління Нацполіції у Києві Оксана Тищенко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, поліція знайшла киянина, який у лютому 2019 року жорстоко побив працівниць магазину Roshen, що біля станції метро "Лівобережна", і оголосила йому про підозру в хуліганстві.

Про пошукову операцію після резонансного відео з порушником, яке з'явилося в мережі більше року тому, розповів у Faсebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України мітинг
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Мир Миру
Мир Миру
Отже, вибухівку на гомілках дівчини "правоохоронці" ретельно, аж до синців, шукали, але не знайшли. А в жіночій сумочці коронавірус був? Позорники
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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Мусора есть мусора как ты не назови их этого не меняет у нас нету полиции у нас только мусора название новое а принцеп старый мусорской так что уделяться не чего
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Кияни Кримінал

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