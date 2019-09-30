Зеленський у Бабиному Яру: розкрита таємниця скандальних фото

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бабин Яр 29 вересня у 78-і роковини трагедії, проте зробив це в другій половині дня – після офіційних заходів.

Такого висновку дійшов український історик і публіцист Олександр Зінченко у Facebook, проаналізувавши фотографії глави держави в окулярах та з букетом квітів (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, Зеленського привезли фотографуватися вже після того, як головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх розкритикував президента за відсутність на церемонії.

Зеленський у Бабиному Яру Колаж

"На фото — Зеленський біля підніжжя радянського монумента жертвам Бабиного Яру. Це не біля Менори. Вони були зроблені у теплому світлі перед заходом сонця. Проміння падають із західної сторони. Десь о 17:30", — написав Зінченко.

Він нагадав, що в неділю вранці в Києві йшов дощ, а кошики квітів "від Зеленського" з'явилися приблизно о 09:50. Сам глава держави приїхав до Бабиного Яру ближче до вечора.

Володимир Зеленський у Бабиному Яру Facebook Олександра Зінченка

Історик також звернув увагу на те, що у момент фотосесії президента перекривали вулицю Олени Теліги, де й розташоване урочище.

"Десь у цей час перекривали вулицю Олени Теліги. Про це повідомляли свідки. Велосипедист проїжджав? Отже. Вранці Зеленського не було. Привезли тільки кошики квітів. Удень відсутність Зеленського на урочистостях спричинила емоційну реакцію ребе Дов Блайха. Після цього Зеленського привезли фотографуватися", – підсумував Зінченко.

Володимир Зеленський відвідав Бабин Яр ближче до вечора 29 вересня Facebook Олександра Зінченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 вересня Володимир Зеленський потрапив у гучний скандал:

Головний рабин України Яків Дов Блайх на щорічному Марші пам'яті жертв Бабиного Яру заявив, що Зеленський першим серед українських президентів не взяв участі у публічних пам'ятних заходах у день річниці початку розстрілів.

Об'єднана єврейська громада підтримала Зеленського і висловила протест проти заяв Блайха, назвавши його заангажованою політичною фігурою із зіпсованою репутацією.

Пізніше в мережі з'явилися фото з Бабиного Яру із Зеленським у темних окулярах і квітами в руках, на яких помітили протиріччя.

Прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що Зеленський відвідав меморіальний комплекс "Бабин Яр" як приватна особа.

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