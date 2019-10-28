Зеленський призначив очільника Київської ОДА: що про нього відомо. Документ

Президент України Володимир Зеленський призначив очільником Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова.

Відповідний указ, датований 28 жовтня, з’явився у розпорядженні OBOZREVATEL. Текст опублікували і на сайті глави держави.

"Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою Київської обласної державної адміністрації", – йдеться у документі.

Очільник Київської ОДА Олексій Чернишов URE Club/Depo Київ

Чернишов народився у Харкові у 1977 році, здобув кілька вищих освіт. Він одружений, має двох синів.

Новий очільник Київської ОДА – бізнесмен, інвестор, засновник інвестиційно-девелоперської компанії Eastgate Development та інвестиційної компанії VI2 Partners, а також Kyiv Vision Foundation, організації, що займається залученням інвестицій та підтримкою культурних проєктів.

Чернишов виступив ініціатором та партнером масштабного інфраструктурного проєкту "Київська Бізнес Гавань". Також за його ініціативи та підтримки було створено "Школу управління комерційною нерухомістю".

Указ президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України погодив призначення кандидатур на посади керівників та їхніх заступників в обласні державні адміністрації. Зокрема йшлося і про Чернишова.

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