Вимагав за "зв'язки" в Офісі президента $150 тис.: у Києві затриманий великий шахрай

У Києві затримали зловмисника, який намагався заволодіти грошима кандидата на пост глави однієї з райадміністрацій області, переконавши останнього в наявності "зв'язків" в Офісі президента.

Свої "послуги" шахрай продавав за 150 тисяч доларів, повідомила пресслужба Генеральної прокуратури України на офіційному сайті.

"За версією слідства, вказана особа шляхом обману, а саме створення уявлення кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київської області (проект LIFT) про наявність "зв'язків" в Офісі президента України, намагалася заволодіти коштами", – йдеться в повідомленні.

Новини Офіс президента підозрює керівництво податкового комітету Ради у корупції

Колаж

Зловмисника затримали під час отримання частини грошей – близько 30 тисяч євро.

Уточнюється, що особу підозрюваного встановлено Департаментом процесуального керівництва з особливо важливих кримінальних проваджень ГПУ спільно зі слідчим управлінням Нацполіції в Києві та Головним управлінням із боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство) та обрання запобіжного заходу.

Затримання зловмисника facebook.com/president.gov.ua

Затримання зловмисника facebook.com/president.gov.ua

Перший заступник керівника ОП Сергій Трофимов прокоментував інцидент, заявивши, що "часи, коли посади отримували завдяки хабарям, минули".

"Проект LIFT спрямований на чесний і прозорий відбір фахівців, які хочуть змінювати країну. Будь-які зловживання на цьому проєкті неприпустимі, винних каратимуть відповідно до закону", – цитує його пресслужба Офісу президента на сторінці у Facebook.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Офісі президента України запропонували перевірити одразу з десяток нардепів від "Слуги народу" на детекторі брехні.

Більшість із "підозрюваних" є членами податкового комітету й не голосували за законопроєкт, який повинен зруйнувати мільйонну схему одіозного нардепа Антона Яценка.

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