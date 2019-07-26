"Вийди, розбійнику!" Ображений Зеленським чиновник придумав відповідь президенту

Секретар міськради Борисполя (Київська область) Ярослав Годунок, якого президент Володимир Зеленський назвав розбійником і вигнав з наради, має намір судитися проти глави держави.

Він вважає, що були порушені його права на честь та гідність і вже звернувся до адвоката. Про це Годунок написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ми налаштовані на перемогу у справі щодо захисту моєї честі, гідності та ділової репутації, які постраждали від протиправних звинувачень гаранта Конституції", – заявив він.

Ярослав Годунок (ліворуч) та адвокат Facebook Ярослав Годунок

Скандал між Зеленським та Годунком відбувся 10 липня під час візиту президента до Борисполя. Зеленський звернувся до Годунка з приводу його судимості за розбій і відправив його "гуляти".

Також президент обіцяв зателефонувати в.о. глави СБУ Івану Баканову "щодо цього чорта", тобто Годунка.

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