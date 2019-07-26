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"Вийди, розбійнику!" Ображений Зеленським чиновник придумав відповідь президенту

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Секретар міськради Борисполя (Київська область) Ярослав Годунок, якого президент Володимир Зеленський назвав розбійником і вигнав з наради, має намір судитися проти глави держави.

Він вважає, що були порушені його права на честь та гідність і вже звернувся до адвоката. Про це Годунок написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ми налаштовані на перемогу у справі щодо захисту моєї честі, гідності та ділової репутації, які постраждали від протиправних звинувачень гаранта Конституції", – заявив він.

Ярослав Годунок (ліворуч) та адвокат

Ярослав Годунок (ліворуч) та адвокат

Facebook Ярослав Годунок

Скандал між Зеленським та Годунком відбувся 10 липня під час візиту президента до Борисполя. Зеленський звернувся до Годунка з приводу його судимості за розбій і відправив його "гуляти".

Також президент обіцяв зателефонувати в.о. глави СБУ Івану Баканову "щодо цього чорта", тобто Годунка.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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