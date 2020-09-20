Зеленський пояснив, чому приїжджі можуть управляти Києвом, і "заглянув" в історію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ефективно управляти Києвом зможе не тільки корінний житель, і підтримав кандидатку на посаду мера від "слуг" Ірину Верещук.

Про це глава держави сказав у неділю, 20 вересня, на з'їзді київського осередку партії "Слуга народу". Трансляція події велася на Facebook-сторінці Офісу президента (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У контексті місцевих виборів 25 жовтня часто доводиться чути, що Києвом може ефективно управляти тільки корінний киянин.

Знаєте, ми з вами знаходимося в університеті Тараса Шевченка, який народився не в Києві, власне як і Грушевський, Драгоманов, які викладали не тут. Як і, до речі, Євген Патон, міст якого щодня служить киянам, як і названий "київським Гауді" архітектор Городецький", – зазначив Зеленський.

"Ні, це не означає, що Києву не приносили славу люди, народжені тут. Досить згадати Сікорського, Малевича, Лобановського. Просто щоб працювати на благо міста – необов'язково бути "корінним", – продовжив президент.

Він підкреслив, що кандидату необхідно обов'язково бути порядним, працьовитим, чесним, талановитим, "і вкладати в це місто своє серце і душу".

"Вірю, що саме такою людиною є кандидатка на посаду міського голови Києва Ірина Верещук", – сказав український глава.

Президент також нагадав, що в минулому році в одному з рейтингів за якістю життя Київ зайняв 173-тє місце, поступившись столицям Габону й Уганди. Серед українських міст, визнаних кращими для життя, Київ не увійшов навіть до першої десятки.

"При цьому Київ серед лідерів у рейтингові за рівнем забрудненості повітря, який очолює другий рік поспіль, і в рейтингові найдорожчих міст для життя, де Київ щорічно піднімається на десятки позицій вгору", – підкреслив він.

Зеленський сказав, що хотів би бачити столицю містом, яке "тоне в кольорі каштанів, а не МАФів біля кожної станції метро".

"Де, повертаючись додому ввечері, не береш участі в багатогодинному квесті "знайти собі місце для парковки", де влаштувати дитину в дитячий садок – не буде неможливою місією, де величні схили Дніпра будуть радувати око всіх, а не тільки жителів побудованих поряд хмарочосів. Де зніматимуть кращі фільми і будуть приїжджати туристи з усього світу. Місто для киян, всіх українців і гостей столиці", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3995, який дозволив кандидатам балотуватися на місцевих виборах без надання довідки про судимість.