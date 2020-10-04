Дубинський очолив список "Слуги народу" на виборах у Києві

Народний депутат України Олександр Дубинський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу".

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії. Всього в списку 84 кандидатів від СН.

Крім колишнього журналіста 1+1 Дубинського, серед кандидатів є й інші співробітники медіа. Зокрема: кореспондент "плюсів" Володимир Тимофійчук (четвертий номер), журналіст Ігор Колтунов (9), продюсерка Олена Шерепа (14), редакторка Наталія Книга (17), адміністраторка управління журналістських проєктів Олеся Шерепа (44).

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Як писав OBOZREVATEL: