Дубинський очолив список "Слуги народу" на виборах у Києві

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
політика
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  • У неділю, 4 жовтня, ЦВК опублікувала списки кандидатів до Київради

  • Крім Дубинського, від "слуг" балотуються й інші співробітники 1+1

Олександр Дубинський

Народний депутат України Олександр Дубинський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу".

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії. Всього в списку 84 кандидатів від СН.

Крім колишнього журналіста 1+1 Дубинського, серед кандидатів є й інші співробітники медіа. Зокрема: кореспондент "плюсів" Володимир Тимофійчук (четвертий номер), журналіст Ігор Колтунов (9), продюсерка Олена Шерепа (14), редакторка Наталія Книга (17), адміністраторка управління журналістських проєктів Олеся Шерепа (44).

Скриншот
Перша п'ятірка списку "слуг".

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

OBOZREVATEL
OBOZREVATEL
OBOZREVATEL

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