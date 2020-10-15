Верещук розповіла, як Зеленський кричав на Тищенка. Відео

Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла про конфлікт заступника голови фракції Миколи Тищенка з президентом Володимиром Зеленським.

Про розмову на підвищених тонах Верещук зізналася в інтерв'ю Дмитру Гордону, яке було опубліковано на YouTube-каналі журналіста в четвер, 15 жовтня.

Тищенко також хотів поборотися за крісло мера столиці, тому розмістив по Києву білборди ще до того, як президентська партія визначилася з єдиним кандидатом. За словами Верещук, через це Зеленський накричав на нардепа.

"А я тебе про це не просив? Ми так не домовлялися! Що це за самоуправство? Сядьмо спокійно, подивімося соціологію, подивімося, як розгортатимуться події й вирішимо. Не треба на мене тиснути!" – процитувала Верещук президента.

Верещук заявила, що Тищенко не є політиком, оскільки "він з іншого тіста".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ірина Верещук розповіла про словесну перепалку з Миколою Тищенком, під час якої вона застосувала нецензурну лексику. Вона пояснила, що основна розбіжність стосувалося списку "Слуги народу" на виборах до Київради.