Верещук претендує на крісло мера Києва і хоче висунутися від "Слуги народу"

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук братиме участь у внутрішньопартійних праймеріз на посаду мера Києва.

Про те, що вона вже подала свою кандидатуру, Верещук повідомила у вівторок, 9 червня, в ефірі телеканалу "Наш".

"Я не обговорювала з президентом Зеленським це питання, тому що праймеріз – це питання відкрите. Я подала свою кандидатуру, коли почула про те, що розглядаються різні кандидатури. На це є право і можливість", – розповіла Верещук.

"У мене певна підстава подати свою кандидатуру: розбираюся в цьому, жила багато років в цьому, знаю і вмію. Тому чому б тоді не представити своє бачення того, що можна зробити на місцевих виборах Києва?" – додала нардеп.

Ірина Верещук хоче поборотися за пост мера Києва Facebook Ірини Верещук

Як писав OBOZREVATEL, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що в праймеріз будуть брати участь від чотирьох до шести кандидатів. Він називав імена чотирьох: "слуг народу" Ткаченко, Тищенко, Дубінського і Кучуру. Також є ймовірність, що за пост мера столиці буде боротися головний санітарний лікар Ляшко.

За словами президента України, на мера Києва висунуть кандидата, у якого буде найкраща програма і рейтинг електоральних симпатій.

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