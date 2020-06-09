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9 червня • оновлено в 19:54
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/ політика

Верещук претендує на крісло мера Києва і хоче висунутися від "Слуги народу"

1.4т
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Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук братиме участь у внутрішньопартійних праймеріз на посаду мера Києва.

Про те, що вона вже подала свою кандидатуру, Верещук повідомила у вівторок, 9 червня, в ефірі телеканалу "Наш".

"Я не обговорювала з президентом Зеленським це питання, тому що праймеріз – це питання відкрите. Я подала свою кандидатуру, коли почула про те, що розглядаються різні кандидатури. На це є право і можливість", – розповіла Верещук.

"У мене певна підстава подати свою кандидатуру: розбираюся в цьому, жила багато років в цьому, знаю і вмію. Тому чому б тоді не представити своє бачення того, що можна зробити на місцевих виборах Києва?" – додала нардеп.

Ірина Верещук хоче поборотися за пост мера Києва

Ірина Верещук хоче поборотися за пост мера Києва

Facebook Ірини Верещук

Як писав OBOZREVATEL, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що в праймеріз будуть брати участь від чотирьох до шести кандидатів. Він називав імена чотирьох: "слуг народу" Ткаченко, Тищенко, Дубінського і Кучуру. Також є ймовірність, що за пост мера столиці буде боротися головний санітарний лікар Ляшко.

За словами президента України, на мера Києва висунуть кандидата, у якого буде найкраща програма і рейтинг електоральних симпатій.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Вибори в Києві
Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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Кияни політика

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