У Раду внесли ще один закон про Київ: у чому суть

У Верховній Раді України зареєстрували ще один альтернативний законопроєкт "Про столицю України – місто-герой Київ". Він передбачає ліквідацію Київської міської державної адміністрації і створення Адміністрації Києва.

Також згідно із ним повинно відбутись відновлення районних рад з виконкомами замість ліквідованих районних держадміністрацій (РДА). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відповідний документ підписали Гочаренко, Сергій Алексєєв, Максим Саврасов, Ярослав Дубневич, Андрій Кіт, Ольга Белькова та ще двоє народних обранців. Повний текст на сайті ВР ще не опублікували.

У Раду внесли ще один закон про Київ

"Зареєстрували спільно з колегами альтернативний законопроєкт "Про столицю України – місто-герой Київ". Наш законопроєкт передбачає повну ліквідацію Київської міськдержадміністрації (КМДА), створення Адміністрації Києва та відновлення районних рад з виконкомами замість ліквідованих районних держадміністрацій (РДА)", – написав Гончаренко.

Він висловив сподівання, що депутати в Раді підтримають проєкт і "не будуть йти на шляху знищення ролі місцевого самоврядування" як у Києві, так і в Україні.

Документ Facebook Олексія Гончаренка

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова версія законопроєкту "Про Київ – столицю України", запропонована групою депутатів "Слуги народу", пропонує відновити самоврядування в місті.

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