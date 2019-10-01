У Раді ухвалили рішення щодо закону "Про столицю": що може змінитися

Парламентський комітет із питань організації місцевого самоврядування та регіонального розвитку розглянув усі чотири нові законопроєкти "Про столицю", запропоновані Раді.

Три з них депутати визнали невідповідними та рекомендували відхилити, зокрема й №2143, який партія "Слуга народу" запропонувала спочатку, пише РБК-Україна.

Схвалили до розгляду тільки один проєкт, №2143-3, який вводить відразу кілька важливих змін: розділяє обов'язки мера Києва й глави КМДА та відновлює районні ради.

Планується, що глава КМДА контролюватиме дотримання органами місцевого самоврядування Конституції та іншого законодавства. Мер очолюватиме столичний магістрат.

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Також законопроєкт врегулює спеціальний статус Києва, його адміністративно-територіальний устрій, організацію міського життя, самоврядування тощо.

Верховна Рада Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, у "Слузі народу" повідомили, що проведення виборів мера в Києві 8 грудня малоймовірне. Можливо, вони відбудуться навесні – одночасно з місцевими виборами по всій Україні.

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