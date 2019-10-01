У Раді ухвалили рішення щодо закону "Про столицю": що може змінитися

Парламентський комітет із питань організації місцевого самоврядування та регіонального розвитку розглянув усі чотири нові законопроєкти "Про столицю", запропоновані Раді.
Три з них депутати визнали невідповідними та рекомендували відхилити, зокрема й №2143, який партія "Слуга народу" запропонувала спочатку, пише РБК-Україна.
Схвалили до розгляду тільки один проєкт, №2143-3, який вводить відразу кілька важливих змін: розділяє обов'язки мера Києва й глави КМДА та відновлює районні ради.
Планується, що глава КМДА контролюватиме дотримання органами місцевого самоврядування Конституції та іншого законодавства. Мер очолюватиме столичний магістрат.
Також законопроєкт врегулює спеціальний статус Києва, його адміністративно-територіальний устрій, організацію міського життя, самоврядування тощо.
Верховна Рада
Укрінформ
Як писав OBOZREVATEL, у "Слузі народу" повідомили, що проведення виборів мера в Києві 8 грудня малоймовірне. Можливо, вони відбудуться навесні – одночасно з місцевими виборами по всій Україні.
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