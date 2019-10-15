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15 жовтня • оновлено в 13:53
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У Києві зняли заборону на продаж алкоголю: з'явилося пояснення скандального рішення суду

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Депутат КМДА Владислав Михайленко заявив, що в Києві триває заборона на продаж алкоголю з 23:00 до 10:00.

Політик пояснив, що у Київраді було два рішення щодо заборони продажу спиртного в нічний час, передає "Укрінформ".

"Є два рішення 2016 і 2018 років. У 2018 році рішення було прийнято після того, як парламент прийняв закон, де прописано – надати повноваження муніципалітетам обмежувати в часі продаж алкоголю на власній території. І це рішення щодо його законності не має жодних сумнівів, позови в суд не подавалися, і його ніхто не визнавав незаконним", – пояснив Михайленко.

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Депутат додав, що рішення КМДА від 2016 року, яке Верховний Суд визнав незаконним, мало рекомендаційний характер.

"Рішення Верховного Суду стосується рішення Київради 2016 року, яка мала рекомендаційний характер, і про який свого часу Господарський суд вже говорив, що треба визнати його незаконним ... І зараз третя інстанція – касаційна залишила в силі рішення апеляційного суду. Але це все щодо рішення Київради 2016 року, яка мала рекомендаційний характер, так як було прийнято ще до закону", – акцентував він.

Михайленко підкреслив, що в столиці продовжує діяти рішення від 2018 року про заборону нічного продажу алкоголю.

Алкоголь

Алкоголь

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховний суд України визнав незаконним рішення Київради про заборону продажу алкоголю в нічний час.

У березні 2018 року Верховна Рада проголосувала за закон, який дає право міським радам визначати час продажу алкогольних напоїв на їх території.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
алкоголь КМДА
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