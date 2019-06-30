У Києві запропонували знести відомий радянський пам'ятник

Український інститут національної пам'яті (УІНП) виступає за знесення пам'ятника над могилою радянського генерала Миколи Ватутіна в центрі Києва і за перепоховання його останків.

Про це в ефірі ObozTV розповів юрист УІНП Сергій Рябенко, коментуючи декомунізацію в Україні. Рябенко зазначив, що пам'ятник Ватутіну – "найбільший, який на території Києва зараз є, якщо брати місця почесних поховань і пам'ятників на могилах такого масштабу".

"Це не останній пам'ятник радянським генералам, оскільки є ще пам'ятні знаки, назви вулиць на їхню честь. Всі ці пам'ятні дошки в обов'язковому порядку підлягають демонтажу з точки зору закону. Закон визначає низку критеріїв, за якими це має бути зроблено", – підкреслив представник УІНП.

На його думку, увічнити генерала в центрі Києва "було рішення не стільки родичів самого Ватутіна, скільки партійного керівництва того часу".

"З приводу могили є спеціальний закон про поховання та похоронну справу, який чітко регламентує, як діяти в разі, коли є потреба перенести якесь поховання, скажімо, з місця почесного поховання, на цвинтар або в інше місце", – заявив юрист.

Рябенко відзначив, що на сьогоднішній день в російському Волгограді живуть родичі Ватутіна.

"Кілька років тому від них було звернення на київську міську владу про те, що вони не проти забрати рештки свого родича, щоб його поховати в Волгограді на кладовищі і доглядати за його могилою... Якщо родичі виявили таке бажання, то і київська влада, і уряд України повинні піти назустріч і забезпечити передачу рештків генерала Ватутіна", – заявив він.

Коментуючи можливі протести прихильників збереження пам'ятника Ватутіну, Рябенко відзначив: "Проросійські елементи можуть говорити і аргументувати як завгодно, але якщо говорити сухою мовою закону, вони не мають жодних прав на цей пам'ятник, не мають жодних механізмів, щоб з точки зору закону заважати переносу місця поховання, якщо це відбувається на виконання звернення прямих родичів особи, яка там похована".

При цьому представник УІНП не бачить необхідності в тому, щоб після знесення Ватутіна ставити на його місці в Маріїнському парку новий пам'ятник.

"Я не впевнений, що якщо поховання генерала Ватутіна не буде, необхідно ставити на його місці якийсь інший пам'ятний знак або робити інше поховання. На мою думку, Маріїнський парк – пам'ятник паркового мистецтва, і повинен таким залишатися. Людей ми можемо вшанувати і в інших передбачених законом форматах", – зазначив він.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня в Харкові активісти рухів "Національний корпус", "Правий сектор" і ВО "Свобода" знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

14 жовтня 2018 року в Києві представники батальйону ОУН намагалися знищити пам'ятник генералу Миколі Ватутіну, але поліція перешкодила їх планам.

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