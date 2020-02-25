У Києві 25 лютого за будівлею Державної податкової служби України відбувся нечисленний мітинг.
Відповідне відео з'явилося в мережі. Судячи з кадрів, більшість учасників протесту не змогли відповісти на запитання про мету акції і сенс їх речівок і гасел, написаних на плакатах (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
За даними "Голос.ua", акцію нібито організували колишній міністр доходів і зборів України Олександр Клименко та перший заступник голови податкової міліції часів Віктора Януковича Юрій Атаманюк.
Мітинг під будівлею Державної податкової служби
Скрін відео
Зазначимо, автор відео запитав у юнака, який брав участь у мітингу, біля якої установи проходить акція. "Чого не знаю, того не знаю", – відповів хлопець.
Коли чоловіка постарше запитали, проти якого закону він виступає, той казав: "Якщо чесно, мені поки що не розказували".
Мітинг під будівлею Державної податкової служби
Скрін відео
Одна з учасниць пояснила вимоги так: "Ми виступаємо за те, щоб ці реформи нарешті припинити. І насправді повернути Атаманюка і Клименка, тому що ці люди вже перевірені часом. У них долар тоді по 8 був, а не те, що зараз, бардак і за наш рахунок... Хочеться змін знову в ту сторону, яка була".
"Голос.ua" вказує, що в мітингу, ймовірно, брали участь кілька громадських організацій-"одноденок".
Мітинг під будівлею Державної податкової служби
Скрін відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 січня в Харкові на мітингу на підтримку російськомовних шкіл закидали яйцями його організатора – ексдепутата міськради, голову місцевого осередку ОПЗЖ Андрія Лесика.
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