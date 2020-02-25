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25 лютого • оновлено в 19:28
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Не знали, де і за що стоять: у Києві під будівлею податкової пройшов дивний мітинг. Відео

1.2т
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У Києві 25 лютого за будівлею Державної податкової служби України відбувся нечисленний мітинг.

Відповідне відео з'явилося в мережі. Судячи з кадрів, більшість учасників протесту не змогли відповісти на запитання про мету акції і сенс їх речівок і гасел, написаних на плакатах (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

За даними "Голос.ua", акцію нібито організували колишній міністр доходів і зборів України Олександр Клименко та перший заступник голови податкової міліції часів Віктора Януковича Юрій Атаманюк.

Мітинг під будівлею Державної податкової служби

Мітинг під будівлею Державної податкової служби

Скрін відео

Зазначимо, автор відео запитав у юнака, який брав участь у мітингу, біля якої установи проходить акція. "Чого не знаю, того не знаю", – відповів хлопець.

Коли чоловіка постарше запитали, проти якого закону він виступає, той казав: "Якщо чесно, мені поки що не розказували".

Мітинг під будівлею Державної податкової служби

Мітинг під будівлею Державної податкової служби

Скрін відео

Одна з учасниць пояснила вимоги так: "Ми виступаємо за те, щоб ці реформи нарешті припинити. І насправді повернути Атаманюка і Клименка, тому що ці люди вже перевірені часом. У них долар тоді по 8 був, а не те, що зараз, бардак і за наш рахунок... Хочеться змін знову в ту сторону, яка була".

"Голос.ua" вказує, що в мітингу, ймовірно, брали участь кілька громадських організацій-"одноденок".

Мітинг під будівлею Державної податкової служби

Мітинг під будівлею Державної податкової служби

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 січня в Харкові на мітингу на підтримку російськомовних шкіл закидали яйцями його організатора – ексдепутата міськради, голову місцевого осередку ОПЗЖ Андрія Лесика.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Акції протесту в Києві
Особа
Олександр Клименко
Місце
Україна Київ
Теги
видео мітинг Державна податкова служба (ДПС)
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