У Києві опитування Зеленського проводять неповнолітні, – журналістка

У Києві опитування президента України Володимира Зеленського проводять неповнолітні.

Як повідомила в Twitter журналістка Яна Супоровська, на одній з дільниць були помічені дівчата-інтерв’юерки, яким ще немає 18 років (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Повідомила поліцію. Дівчата кажуть, їм у Instagram замовили", – зазначила вона.

На іншій дільниці опитування Зеленського проводять молоді хлопці.

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