У Києві Кличко набрав 50,2%, його партія 'Удар' – 22%

На виборах київського міського голови перемагає чинний мер Віталій Кличко. Найбільшу кількість голосів на виборах у Київраду отримала партія Віталія Кличка – "УДАР". Про це свідчать результати екзитполу.

Чинний мер Києва Віталій Кличко, висунутий партією "Удар", посів перше місце на виборах Київського міського голови з результатом 50,2%.

Найближчий опонент Олександр Попов (ОПЗЖ) здобуває 8,9%. На третьому місті – Сергій Притула ("Голос", 8,5%), на четвертому – Ірина Верещук ("Слуга народу", 7,9%).

На виборах до Київської міської ради перше місце з результатом 22% посідає партія "УДАР". Друге місце – "Європейська солідарність", 18,3%. Третє з результатом 10% у "Слуги народу". Також п'ятивідсотковий бар'єр долають "Голос" (7,5%) та "Єдність" (6,1%).

Екзитпол проведено на замовлення партії "УДАР" Інститутом розвитку міста.