Керівником осередку партії "Слуга народу" у Києві призначено народного депутата Миколу Тищенка.

Крім того, в "СН" визначилися, що головою осередку в Закарпатській області буде нардеп Ігор Кривошеєв. Про це у Facebook повідомила заступниця глави депутатської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що до київської міської організації "буде прикуто найбільше уваги".

"До Ради столичної організації увійшли: міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, народний депутат Андрій Холодов; депутати, які обиралися за мажоритарними округами у столиці: Анна Бондар, Мар'яна Безугла, Людмила Буймістер, Роман Грищук, Дмитро Гурін, Артем Дубнов, Леся Забуранна, Максим Перебийніс, Анна Пуртова, Сергій Швець, Богдан Яременко, Олександр Юрченко", – написала політикиня.

Кравчук додала, що її колеги розуміють ситуацію у Києві та проблеми жителів столиці. Вона висловила впевненість, що "слуги" зможуть "сформувати потужну команду".

Тищенко очолив штаб "Слуги народу" у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микола Тищенко під час засідання Верховної Ради листувався з президентом України Володимиром Зеленським про свою передвиборчу кампанію.