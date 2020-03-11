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11 березня • оновлено в 14:12
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"Слуга народу" розглядає Кошового на посаду мера Києва – Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що партія "Слуга народу" розглядала у кандидати на посаду очільника міста актора і шоумена Євгена Кошового.

Про голова столиці розповів у інтерв'ю для авторського проєкту "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, відповідаючи на запитання про плани "Слуги народу" щодо Києва та влади у ньому (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не є тією людиною, з якою вони обмінюються інформацією. Наскільки я знаю, поки це не вирішено, вони розглядають різних людей. Навіть цього хлопця, Євгена Кошового, який грає Кличка (На телебаченні. – Ред.), рейтинг замірювали. Але він відповів, що не буде балотуватися", – сказав Кличко.

Кличко і Кошовий

Кличко і Кошовий

Він також зазначив, що не хоче коментувати інформацію про те, що кандидатом на посаду може стати кум керівника Офісу президента України Андрія Єрмака – нардеп Микола Тищенко.

"Не хочу коментувати чутки. Одне можу сказати: мій виклик – не персоналії, а розбиті дороги, зношені комунікації…" – наголосив Кличко.

Прочитати повний текст інтерв'ю можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Євген Кошовий Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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