"Слуга народу" готує новий закон щодо Києва: названо можливу дату виборів

Позачергові вибори в Києві можуть бути призначені на 8 грудня 2019 року.

Відповідний проект закону "Про столицю" готує парламентська фракція партії "Слуга народу", заявляється в матеріалі LB.ua. Журналісти посилаються на джерела в політсилі.

"Теоретично можуть вибори бути 8 грудня а можуть і не бути. Залежить від того, як встигнемо написати законопроект, подати та провести за процедурою", – розповів один із нардепів.

При цьому, за даними LB.ua, один із найбільш ймовірних кандидатів на крісло глави КМДА від "Слуги народу" Олександр Ткаченко категорично відмовився претендувати на пост.

"Вибори – так, КМДА – ні", – передають позицію Ткаченка джерела журналістів. Таким чином у партії влади виникла проблема з пошуком кандидата на голову Київської міської державної адміністрації.

КМДА Дзеркало тижня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

24 липня стало відомо, що глава Офісу президента Андрій Богдан направив до Кабміну прохання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

У документі з підписом Богдана йдеться, що Кличко може бути звільнений у зв'язку з тим, що голови місцевих адміністрацій призначаються і звільняються президентом України за поданням Кабміну.

У відповідь на це чиновник заявив, що звільнити його з посади "можуть тільки кияни".

Кабінет міністрів 4 вересня підтримав звільнення голови КМДА Віталія Кличка.

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