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10 вересня • оновлено в 22:50
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/ політика

"Слуга народу" готує новий закон щодо Києва: названо можливу дату виборів

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Позачергові вибори в Києві можуть бути призначені на 8 грудня 2019 року.

Відповідний проект закону "Про столицю" готує парламентська фракція партії "Слуга народу", заявляється в матеріалі LB.ua. Журналісти посилаються на джерела в політсилі.

"Теоретично можуть вибори бути 8 грудня а можуть і не бути. Залежить від того, як встигнемо написати законопроект, подати та провести за процедурою", – розповів один із нардепів.

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При цьому, за даними LB.ua, один із найбільш ймовірних кандидатів на крісло глави КМДА від "Слуги народу" Олександр Ткаченко категорично відмовився претендувати на пост.

"Вибори – так, КМДА – ні", – передають позицію Ткаченка джерела журналістів. Таким чином у партії влади виникла проблема з пошуком кандидата на голову Київської міської державної адміністрації.

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Теми
Новини Києва та Київської області Вибори в Києві
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Україна Київ
Теги
Выборы 2019 Партія Слуга народу політика законопроект КМДА
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