Рада підтримала законопроєкт "Про столицю": що зміниться в Києві

Верховна Рада України 3 жовтня проголосувала в першому читанні за законопроєкт "Про столицю" 2143-3.

Всього парламент розглянув чотири законопроєкти: один основний (2143) і три альтернативних. Парламентський комітет раніше рекомендував до розгляду тільки один –2143-3.

Найважливіші зміни:

Мер більше не буде автоматично ставати главою КМДА.Очолювати адміністрацію буде призначена президентом особа;

Київський міський голова буде очолювати магістрат – виконавчий орган Київської міської ради. Так само він головуватиме на засіданнях Київради;

Глава КМДА контролюватиме діяльність місцевих органів самоврядування;

У кожному районі буде створена своя рада.

Ініціатор першого і основного документа член фракції "СН" Андрій Клочко заявив, що його проект поверне киянам самоврядування і відновить районні ради.

Альтернативний документ 2143-1 презентував представник фракції "ЄС" Сергій Алексєєв, який зазначив, що його законопроект чітко визначає обов'язки київського міського голови, Київради, КМДА і її глави.

2134-2 представляв Андрій Осадчук з фракції "Голос". Він підтримав скасовані так званих правок Віктора Януковича, які встановлювали, що головою КМДА автоматично ставав мер столиці.

"Але законопроект, який рекомендував профільний комітет, взагалі не проходив громадського обговорення. Ми не запитали 4 млн громадян, чи хочуть вони магістрат, чи хочуть вони зелений каркас Києва. Фракція" Голос "пропонує сильного мера, самоврядування і дорожню карту", – заявив він.

Єдиний схвалений профільним комітетом проект закону 2143-3 презентував Олександр Ткаченко від фракції "Слуга народу".

"Цей закон... повертає нормальні європейські правила самоврядування. Не може Троєщина розмір з Ісландію управляти з одного будинку на Хрещатику ... Є чіткий поділ влади між мером, депутатами, центральною владою", – заявив нардеп.

Після обговорення всіх документів нардепи проголосували в першому читанні за останній із запропонованих, тобто 2143-3.

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